Marcao geri dönüyor: Anlaşma sağlandı!

29 Temmuz 2024 13:16 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:17

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Marcao, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Brezilyalı golcü Türkiye'ye dönüyor...

KOCAELİSPOR İLE ANLAŞTI

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Brezilyalı santrafor Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in (Marcao) kiralanması konusunda kulübü Al Ahli ile anlaşmaya vardı.

RESMEN DUYURULDU

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in kulübümüze geçici transferi hususunda Suudi Arabistan Futbol Federasyonuna bağlı Al Ahli Kulübü ile transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu, sponsor hastanemiz olan Özel Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri gerçekleştirme adına şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

14 MAÇTA 7 GOL ATTI

Marcao, geride kalan sezonun ikinci yarısını VavaCars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmiş, çıktığı 14 resmi maçta 7 gol atmıştı.