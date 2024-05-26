Marcel Hartel haberlerini Trabzonspor yalanladı

26 May 2024 18:24 - Güncelleme : 26 May 2024 18:27

Trabzonspor, St. Pauli'nin futbolcusu Marcel Hartel'in transferiyle ilgili basında yer alan haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuyla ilgili bordo-mavili kulübün herhangi bir transfer çalışması olmadığı belirtildi.