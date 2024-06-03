Maresca Chelsea'nın başına geçti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
03 Haziran 2024 18:33 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 18:34
Chelsea, teknik direktörlüğe Leicester City'yi Premier Lig'e taşıyan Enzo Maresca'yı getirdi.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adam Enzo Maresca'nın gelecek sezondan itibaren Maviler'i çalıştıracağı açıklandı.
Maresca yönetimindeki Leicester City geride kalan sezonda Championship'te 97 puanla şampiyon oldu ve yeniden Premier Lig'e yükseldi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr