Maresca, Chelsea'ye doğru!

27 May 2024 17:56 - Güncelleme : 27 May 2024 17:57

Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea'de yeni Teknik Direktör belli oluyor. Chelsea'nin bir numaralı adayı Enzo Maresca.

MARESCA İLE ANLAŞILDI

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, Enzo Maresca ile her konuda anlaşma sağladı. Haberde sözleşmenin 2+1 ya da 3 yıllık olacağı belirtildi.

TAZMİNATI 10 MİLYON EURO

44 yaşındaki İtalyan teknik direktörün, Chelsea'nin projesine 'evet' dediği, Leicester City ile 10 milyon euroluk tazminat konusunda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

LEICESTER'I TEKRAR PREMIER LİG'E ÇIKARDI

Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Leicester City, bu sezon Championship'i 97 puanla ilk sırada bitirdi ve İngiltere Premier Lig biletini kaptı.