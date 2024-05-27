Maresca, Chelsea'ye doğru!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 17:56 - Güncelleme : 27 May 2024 17:57
Leicester City'nin başında bu sezon Premier Lig'e yükselen teknik direktör Enzo Maresca Chelsea'nin başına geçeceği iddia edildi.
Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea'de yeni Teknik Direktör belli oluyor. Chelsea'nin bir numaralı adayı Enzo Maresca.
MARESCA İLE ANLAŞILDI
Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, Enzo Maresca ile her konuda anlaşma sağladı. Haberde sözleşmenin 2+1 ya da 3 yıllık olacağı belirtildi.
TAZMİNATI 10 MİLYON EURO
44 yaşındaki İtalyan teknik direktörün, Chelsea'nin projesine 'evet' dediği, Leicester City ile 10 milyon euroluk tazminat konusunda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
LEICESTER'I TEKRAR PREMIER LİG'E ÇIKARDI
Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Leicester City, bu sezon Championship'i 97 puanla ilk sırada bitirdi ve İngiltere Premier Lig biletini kaptı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr