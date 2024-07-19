Mario Balotelli transferinde takımın teknik direktöründen veto!

19 Temmuz 2024 22:40 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 22:45

Adana Demirspor ile sezonu bitiren Balotelli, Corinthians'a imza atması beklenirken Brezilya kulübüne transferinden vazgeçildiği ileri sürüldü. Globo'nun haberine göre; Corinthians, İtalyan golcüyü kadrosuna katmayacak.

TEKNİK DİREKTÖR VETO ETTİ

Brezilya takımının Başkanı Augusto Melo'nun, Balotelli ile yaptığı görüşmelerin olumlu yönde ilerlemesine rağmen yönetim içinde bu transfere karşı çıkanların olduğu ve Corinthians'ın yeni teknik direktörü Ramon Diaz'ın da İtalyan golcüye sıcak bakmadığı iddia edildi.

8 MİLYON EURO İSTEDİ

Haberde ayrıca 33 yaşındaki oyuncunun istediği ücretin de yüksek bulunduğu belirtildi. Balotelli'nin 2 yıllık sözleşme için toplam 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Mario Balotelli geçen sezonda Adana Demirspor forması altında 16 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



