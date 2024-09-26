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Mario Balotelli'nin yeni takımı belli olmak üzere!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 23:17 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 23:28
Mario Balotelli&#039;nin yeni takımı belli olmak üzere!

Adana Demirspor forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yeni takımı belli olmak üzere. Bulgaristan takımı Levski Sofia ile adı geçen golcü futbolcu "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig takımı Adana Demirspor​'a veda ettikten sonra serbest statüde yer alan İtalyan golcü Mario Balotelli​ için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Topsport'ta yer alan habere göre, İtalyan forvet, Bulgaristan​'dan CSKA Sofya ile görüşüyor.

Balotelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesi İtalya'ya ve Serie A​'ya geri dönmek istediğini söylemişti. 34 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Mario Balotelli'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Mario Balotelli sürprizi Yeni adresi belli oldu

Kaynak: tgrthaber.com
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