Mario Balotelli'nin yeni takımı belli olmak üzere!

26 Eylül 2024 23:17 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 23:28

Adana Demirspor forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yeni takımı belli olmak üzere. Bulgaristan takımı Levski Sofia ile adı geçen golcü futbolcu "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig takımı Adana Demirspor​'a veda ettikten sonra serbest statüde yer alan İtalyan golcü Mario Balotelli​ için sürpriz bir gelişme yaşandı. Topsport'ta yer alan habere göre, İtalyan forvet, Bulgaristan​'dan CSKA Sofya ile görüşüyor. Balotelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesi İtalya'ya ve Serie A​'ya geri dönmek istediğini söylemişti. 34 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim." ifadelerini kullanmıştı. Mario Balotelli'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.