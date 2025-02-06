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Mario Lemina, resmen Galatasaray'da

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Şubat 2025 01:39 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 01:45
Mario Lemina, resmen Galatasaray&#039;da

Galatasaray, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna kattığının açıkladı.

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'ın formasını giyen Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.

Mario Lemina, resmen Galatasaray'da - 1. Resim

Sarı-kırmızılı kulübün Lemina transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre; 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 Euro, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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