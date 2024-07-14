Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

14 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 16:34

Galatasaray'a Tete sonrası bir şok daha! Köhn transferi için yasal işlem başlatıldı

Galatasaray'a Tete sonrası bir şok daha! Köhn transferi için yasal işlem başlatıldı

Trendyol Süper Lig'de üst üste iki yıl şampiyon olan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Gelecek oyuncular kadar ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralık olarak verilen Mathias Ross, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor.

SPARTA PRAG İLGİLENİYOR

Tipsbladet sitesinde yer alan habere göre; Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag, Danimarkalı savunma oyuncusuyla ilgileniyor.

Haberde, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun 2024-2025 sezonunda Sparta Prag'da kiralık olarak forma giyeceği ve sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı öne sürüldü.

1.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Haberin detayında, Çekya ekibinin Ross'un satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Galatasaray'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Sarı-Kırmızılıların Mathias Ross'un kiralık transferi için Sparta Prag'dan 300 bin Euro kazanacağı vurgulandı.

GALATASARAY SPARTA PRAG'A ELENMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sparta Prag'la eşleşmişti.

Cimbom evinde ilk maçı 3-2 kazansa da deplasmanda rakibine 4-1 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

2 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

2022 tarihinde Aalborg'dan 1.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımla sadece 2 maça çıkabildi ve 1 gol kaydetti.

Mathias Ross, Galatasaray'dan net 400 bin Euro maaş alıyordu.