Mauro Icardi, Alex de Souza'nın rekorunu kırmaya hazırlanıyor

07 May 2024 19:55 - Güncelleme : 07 May 2024 19:56

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u 6-1'le geçti. Sarı-kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech (2), Dries Mertens (2) ve Mauro Icardi (2) kaydetti.

Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray bitime 3 hafta kala puan farkını 6'ya yükseltti.

MAURO ICARDİ GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Sivasspor ağlarını da havalandıran Mauro Icardi gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Edin Dzeko ile farkı 3 gole çıkardı.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 44 maçta 30 gol, 12 asist katkısı sağladı.

ALEX DE SOUZA'NIN REKORUNU KIRABİLİR

Arjantinli yıldız kariyerinin en iyi dönemini geçirirken, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın rekorunu da kırmaya yaklaştı.

Bu sezon 42 gol katkısı veren Mauro Icardi, kalan 3 maçta 3 gol katkısı vermesi halinde Alex de Souza'ya ait bir sezonda en çok gol katkısı verme rekorunu kıracak.

Alex de Souza, 2010-11 sezonunda 28 gol, 16 asist katkısı vermişti.

Galatasaray ligin kalan 3 haftasında deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük, evinde Fenerbahçe ve ligin son haftasında da Tümosan Konyaspor'a konuk olacak.