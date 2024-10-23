Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 18:31 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 18:32
UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşılaşan temsilcimizGalatasaray'da Mauro Icardi attığı gol ile kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç takımı Elfsborg'u evinde misafir eden temsilcimiz Galatasaray'da Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi maçta attığı golle birlikte adını sarı-kırmızılı takımın rekor defterine yazdırmayı başardı.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Galatasaray kariyerindeki 61. golünü kaydeden yıldız forvet Mauro Icardi, eski golcüsü Milan Baros'u yakalayarak Galatasaray tarihinin en çok gol atan 2. yabancı futbolcusu konumunda.
MİLAN BAROS'UN GALATASARAY KARİYERİ
Çekyalı golcü futbolcu Milan Baros, Galatasaray forması ile 116 maça çıkarken 61 gol kaydetmişti.
Kaynak: tgrthaber.com