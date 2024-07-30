Mauro Icardi gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti! Galatasaray tarihine geçecek

30 Temmuz 2024 16:43 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:44

Taraftar isyan etmişti: Emin Bayram imza için Belçika'ya gidiyor! Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu

Taraftar isyan etmişti: Emin Bayram imza için Belçika'ya gidiyor! Galatasaray'ın kazanacağı bonservis belli oldu

Galatasaray'ın üst üste kazandığı iki şampiyonlukta attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle büyük pay sahibi olan Mauro Icardi yeni sezonda rekor kırmaya hazırlanıyor.

18 GOL ATARSA TARİHE GEÇECEK!

Mauro Icardi, yeni sezonda atacağı 18 golle Galatasaray tarihine adını harflerle yazdıracak.

Arjantinli yıldız, 55 golle, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu sıralamasında; 72 gollü Gheorghe Hagi ve 61 gollü Milan Baros'un hemen arkasında 3. sırada yer alıyor.

Yıldız golcü, 2024-2025 sezonunda 18 gol atması halinde Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak.

ORTALAMADA EN İYİSİ MAURO ICARDİ

Mauro Icardi, Galatasaray'da 73 maçta 55 gole ulaşarak bu alanda zirvede yer aldı.

Hagi 192 maçta 72, Baros 116 maçta 61 gole imzasını atmıştı.

Arjantinli yıldız golcü maç sayısı oranına göre Hagi ve Baros'tan çok daha başarılı bir istatistik tutturdu.