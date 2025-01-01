Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını üzecek haber geldi! Bir daha geri dönmeyebilir

01 Ocak 2025 11:29 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 11:44

Tottenham maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın sezon sonuna doğru beklenen geri dönüşü belki de hiç gerçekleşmeyebilir!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider kapatan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan mücadelede çapraz bağları kopan Arjantinli yıldızın, sezonun sonlarına doğru yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyordu. Ancak İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Icardi'nin bir daha Galatasaray'a dönmeme ihtimali belirdi.

5 KOLDAN TRANSFER ATAĞI

Fichajes.net'te yer alan haberde, Icardi'ye 5 kulübün birden talip olduğu iddia edildi. Haberin detayında 32 yaşındaki yıldızla ilgilenen kulüplerin isimlerine de yer verildi.

Arjantinli yıldız golcüye La Liga'dan Real Betis, Real Sociedad ve Villarreal'in yanı sıra Serie A'dan Juventus ve Milan'ın talip olduğu öne sürüldü.

Haberde bu transfer için kulüplerin önündeki en büyük engelin Icardi'nin yıllık 10 milyon euroluk maaşı olduğu belirtilse de oyuncunun Galatasaray'dan ayrılmak istemesinin bu sorunu ortadan kaldırabileceği belirtildi.