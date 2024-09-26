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Mauro Icardi'den maç sonu açıklaması! 'Galibiyetle başlamak önemliydi'

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 00:14 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 00:17
Mauro Icardi&#039;den maç sonu açıklaması! &#039;Galibiyetle başlamak önemliydi&#039;

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PAOK maçı sonrası konuştu.

UEFA Avrupa Ligi​'nin 1. hafta maçında Yunanistan temsilcisi PAOK​'u 3-1 mağlup eden Galatasaray​'da Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi​ açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı yorumlayan Icardi, "Bu yola galibiyetle başlamak önemliydi. Hafta sonu derbi oynadık. Ondan sora oynadığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Sakatlıktan döndüm. Bunu golle taçlandırmış olmam ayrı bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı hakkındaki soruya ise Mauro Icardi, "Maç öncesi iki antrenmana katılmıştım. Arjantin'den döndükten sonra hemen antrenmanlara katıldım. Takımın yanında olmak önemli. Onlar benim yanımda. Dışarıda bile olsa ben de Galatasaray'ın yanında olmak istedim. Golle dönmek güzel oldu" cevabını verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin26 Eylül 2024 00:20

İcardi yine gol attıysa muhtemelen iyi oynamış demektir umarım takımda kalır

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