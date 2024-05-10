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Mbappe, PSG'ye veda etti: Maceraya ihtiyacım vardı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 21:24 - Güncelleme : 10 May 2024 21:31

Fransız yıldız Kylian Mbappe sosyal medya hesabından Paris Saint-Germain Kulübü'ne veda etti. Ünlü oyuncu, video paylaşarak, "Maceraya ihtiyacım vardı" dedi.

Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. Ünlü golcü, videolu mesajında teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Mbappe, PSG'ye veda etti: Maceraya ihtiyacım vardı - 1. Resim

"MACERAYA İHTİYACIM VAR"

25 yaşındaki golcü oyuncu, bir video paylaşarak, "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain’deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.

Mbappe, PSG'ye veda etti: Maceraya ihtiyacım vardı - 2. Resim

Mbappe, bu sezon PSG formasıyla 46 maça çıkarken, 43 kez fileleri havalandırdı, 10 kez de asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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