Mbappe, Real Madrid'e transfer olmasının ardından taraftara seslendi!

03 Haziran 2024 23:44 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 23:50

Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe bonservis bedeli ödenmeden Real Madrid'e transfer oldu.

Fransız yıldız transferinin duyurulması sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Real Madrid'e hayranlığıyla bilinen Mbappe çocukluğunda İspanyol devinin tesislerine yaptığı ziyaretten fotoğraflar paylaştı. Mbappe idolü olarak gördüğü Cristiano Ronaldo'yla ziyareti esnasında çekilen fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.

"BİR RÜYA GERÇEK OLDU"

Mbappe paylaşımında, "Bir rüya gerçek oldu. Hayallerimin kulübü Real Madrid'e katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Şu an ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistalar, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. İnanılmaz desteğiniz için teşekkürler" notunu paylaştı.

Real Madrid, 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

MBAPPE'NİN KARNESİ

Monaco'nun altyapısından A takıma yükselerek kariyerine adım atan Kylian Mbappe burada çıktığı 60 maçta 27 gol 10 asist üreterek 180 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

PSG'de ise oynadığı 7 sezonda 319 maçta forma giyerek 265 gol atıp 96 asist üretti ve sözleşmesinin bitmesiyle Real Madrid'e bedelsiz transferi gerçekleşti.