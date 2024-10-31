Medina transferi mutlu sonla bitiyor! Boca Juniors'un inadı kırıldı

31 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:26

Fenerbahçe'nin aylardır peşinden koştuğu Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Kulübü Boca Juniors'a rest çeken 22 yaşındaki yıldızın istediğini aldığı ve transferin büyük ölçüde bittiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak istediği Cristian Medina'ya imzayı attırmak üzere. 22 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun kulübü Boca Juniors'a çektiği restin ardından tarafların son görüşmede büyük ölçüde uzlaştığı öne sürüldü.

"GÖNDERMEZSSENİZ OYNAMAM"

Sabah'ın haberine göre, Medina'nın Boca Juniors'a "Ocak ayında göndermezseniz bu takımda oynamam" resti çekmesinin ardından Arjantinli yöneticiler Fenerbahçe'nin 10 milyon dolar bonservis ve buna ek olarak 5 milyon dolar tutarında "kolay bonus" içeren teklifine olumlu yanıt verdi. Daha önce teklifteki ödeme planına karşı çıkan Boca Juniors'un Medina'nın resti sonrası geri adım attığı belirtildi.

5 TAKSİTTE ÖDENECEK

Anlaşmanın detaylarına göre Fenerbahçe Boca Juniors'a olası sonraki satıştan yüzde 20 de pay verecek. Ödemeleri de 5 taksite gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler transferi 3 milyon dolarlık taksitlerini 6 ay arayla yapacak.