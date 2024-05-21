Mehdi Abeid, Başakşehir'den ayrıldı

21 May 2024 19:17 - Güncelleme : 21 May 2024 19:21

Süper Lig takımı RAMS Başakşehir, Cezayirli futbolcusu Mehdi Abeid ile yollarını ayırdığını kulübün sosyal medya hesabından açıkladı.

BAŞAKŞEHİR, MEHDI ABEID İLE YOLLARINI AYIRDI

Başakşehir'in Abeid'in ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABEİD'İN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Mehdi Abeid bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.