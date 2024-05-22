Mehmet Büyükekşi'ye UEFA Başkanı Ceferin'den tebrik

22 May 2024 17:51 - Güncelleme : 22 May 2024 18:00

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Başkan Büyükekşi, Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

FİNALLER TÜRKİYE'DE OYNANACAK

2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin Türkiye'de oynanması yönünde alınan kararı büyük bir mutlulukla karşıladığını dile getiren Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'e teşekkür etti.

Ceferin ise söz konusu kararı UEFA Yönetim Kurulu olarak aldıklarını ifade ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kutladı.