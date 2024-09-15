Mehmet Topal ve Gheorghe Hagi karşılaşması beraberlikle bitti!

15 Eylül 2024 18:23 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 18:34

Romanya Ligi’nde haftanın önemli maçında iki tanıdık isim karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Mehmet Topal’ın başında olduğu Petrolul Ploiești ile Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’nin takımı Farul 1-1 berabere kaldı.

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu’nun da izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelede üstün oynayan taraf Ploiești olsa da konuk ekip, 61’inci dakikada bir dönem Kayserispor forması da giyen Alibec’in golüyle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Plioiesti, 83’üncü dakikada golü buldu.

1-1 biten mücadelenin ardından 14 puana ulaşan Ploiești 5’inci sıraya yükseldi. Hagi’nin takımı Farul ise 9 puanla 11’inci sırada yer aldı.

MEHMET TOPAL, LUCESCU İLE BİR ARAYA GELDİ

Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Plioiesti, Romanya Ligi’nde en uzun süredir yenilmeyen takım oldu.

Üst üste 7 maçını kaybetmeyen Ploiesti’yi Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu da yakın takibe aldı.

Karşılaşma öncesinde Mehmet Topal ile görüşen deneyimli teknik adam başarılar dilerken, milli takıma futbolcu seçimi konusunda bazı isimler için Mehmet Topal’dan bilgi aldı.