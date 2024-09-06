Memphis Depay, Brezilya yolcusu! Corinthians takımına gidiyor

06 Eylül 2024 20:18 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:22

Hollandalı golcü futbolcu Memphis Depay, Brezilya kulübü Corinthians takımına gidiyor.

LaLiga takımı Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz durumuna düşen Memphis Depay'ın Brezilya ekibi Corinthians ile anlaştığı iddia edildi.

Türk takımları Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la da ismi geçen Memphis Depay'ın yeni adresinin belli olduğu açıklandı. Hollandalı golcünün, Brezilya temsilcisi Corinthians ile el sıkıştığı ifade edildi.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Memphis Depay'ın Corinthians ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı'nda 98 kez forma giydi. 30 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 46 gol atma başarısı gösterdi.