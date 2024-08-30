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Merih Demiral, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden izledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 22:11 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 22:19
Merih Demiral, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden izledi!

Milli futbolcumuz Merih Demiral ve kızı Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden birlikte izledi. Demiral, kızına Fenerbahçe forması giydirmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Merih Demiral sürprizi yaşandı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını Ülker Stadı'ndaki locadan izledi. Karşılaşmayı yanında getirdiği kızı ile birlikte izlerken kızına Fenerbahçe forması giydirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Merih Demiral, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını tribünden izledi! - 1. Resim

Sarı lacivertli takımın altyapısında yetişen Merih, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'de forma giyiyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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