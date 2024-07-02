Merih Demiral sahneye çıktı! Türkiye çeyrek finalde

02 Temmuz 2024 23:52 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 00:32

EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu'nda iki takım çeyrek final için sahaya çıktı.

Maçın henüz 1. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda kaleciden seken topa Merih Demiral'ın vuruşu filelerle buluştu. Türkiye maçın ilk dakikasında bulduğu golle 1-0 önde başladı.

İlk yarıda iki takım karşılıklı ataklar yapsa da tehlikeli atak üretemedi ve ilk yarı 1-0 üstünlüğümüz ile son buldu.

İkinci yarıda Avusturya tehlikeli ataklar üretse de kaleci Mert Günok'u geçemediler.

59. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşuna fileleri sarsan Merih kendisinin ve takımın 2. golünü kaydetti ve skor 2-0'a geldi.

66. dakikada Avusturya'nın kullandığı köşe vuruşunda boşta kalan topa Gregoritsch'in vuruşuna engel olamadık skor 2-1'e geldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, Avusturya'yı turnuva dışında bırakırken çeyrek finale yükseldi.

MERİH'TEN TARİHE GEÇEN GOL

Milli takımımız mücadelenin ilk dakikasında Merih Demiral'ın attığı gol ile öne geçti.

Kullanılan köşe vuruşu sonrası kaleciden seken topa vurduğu şut ile ceza sahası içinde ağları havalandıran Merih Demiral tarihe geçti.

Bu gol, Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Ayrıca Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (57 saniye) oldu.

Turnuva tarihinde en erken golü Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı. (23 saniye)

ARDA GÜLER 77 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli takımın genç yıldızı Arda Güler karşılaşmaya ilk 11 başladı ve attığımız iki golde de köşe vuruşunu kullanarak golü bulmamızda önemli rol oynadı.

77. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

ORKUN VE İSMAİL GELECEK MAÇ CEZALI

Türkiye'de maçın 11. dakikasında sarı kart gören Orkun Kökçü, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. İsmail Yüksek de 42. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

HAKAN'IN YOKLUĞUNDA KAPTAN KAAN

Ay-yıldızlılar'da kart cezası olduğu için forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

Maç öncesinde saha içinde takım konuşmasını da kaptan Kaan Ayhan yaptı.

SIRADAKİ RAKİP: HOLLANDA

Türkiye, Avusturya engelini geçerek Romanya'yı 3-0 mağlup eden Hollanda ile çeyrek finalde mücadele edecek.

Karşılaşma 6 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.