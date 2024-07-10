Merih Demiral'da sürpriz gelişme: Transfer görüşmesi için izni aldı

10 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:45

Suudi Arabistan'ın ekibi Al-Ahli'de forma giyen A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Merih Demiral'ın altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapacağı öne sürüldü.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ İÇİN İZNİ ALDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Merih, 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olduğu Al-Ahli'den Fenerbahçe ile görüşmek için izin istedi. Milli futbolcunun bu talebi Suudi kulübü tarafından olumlu karşılandı.

"FENERBAHÇE HAYALİM VARDI"

2011 yılında girdiği sarı-lacivertli takımın altyapısından 2016 yılında bedelsiz olarak Portekiz ekibi Alcanenense'nin yolunu tutan Merih Demiral, verdiği röportajda, "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı. Bazı şahıslar hayallerime engel oldu" sözleriyle dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE FORMA GÖNDERMİŞTİ

Bunun üzerine atağa geçen Fenerbahçe yönetimi, Demiral'a içinde "Fenerbahçe hikâyeni anlattığın, 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik. Bazen sona ermiş gibi görünen hikâyeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçe'mizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin yolunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Sana gönderdiğimiz çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun" notunun yer aldığı bir forma göndermişti.

MERİH DEMİRAL: "İYİ Kİ FENERBAHÇE"

Milli futbolcu gönderilen formasını giyerek sosyal medyadan "Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe" notuyla paylaşmış ve büyük beğeni almıştı.