Mert Müldür'ün 'süper vole'si EURO 2024'te haftanın golü seçildi

22 Haziran 2024 14:44 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 15:17

UEFA, Euro 2024'ün ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yapılan oylamanın sonuçlarını paylaştı. Haftanın en güzel golleri listesinin ilk 3'ünde Türkiye'den iki isim yer aldı.

Turnuvanın ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Takım, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Millileri galibiyete taşıyan golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

HAFTANIN GOLÜ MERT MÜLDÜR'DEN

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıların ilk iki golünü kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler'in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu. Mert Müldür'ün vole ile attığı gol, ilk haftanın en iyi golü seçildi.

ARDA GÜLER DE LİSTEDE

Romanya'nın Ukrayna müsabakasında Nicolae Stanciu'nun ceza sahası dışından attığı gol, en çok oy alan ikinci gol oldu. Arda Güler'in Gürcistan'a ceza sahası dışından kaydettiği gol ise 3. sırada yer buldu.