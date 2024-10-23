Mert Nobre, Moussa Sow ile buluştu! Aynı takım için mücadele edecekler

23 Ekim 2024 18:34 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 18:41

Bir zamanlar Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Brezilya asıllı Türk teknik adam Mert Nobre'nin yeni adresi belli oldu.

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​ gibi dev takımların formasını terleten ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Mert Nobre yeni takımıyla anlaşma sağladı.

NOBRE GOSTİVAR'DA

Kuzey Makedonya 1. Lig takımı Gostivar Futbol Kulübü’nün yeni teknik direktörü bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen Brezilyalı Mert Nobre oldu.

Gostivar'dan Nobre için yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forvet olarak oynayan, Genclerbirliği, Altay ve Corum FK gibi önemli Türk takımlarını yöneten Mert Nobre, yeni teknik direktörümüz olarak getirildi. 2024/2025 sezonunun geri kalanında kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

TANIDIK İSİMLER

Gostivar'ın sportif direktörlüğünü eski Fenerbahçeli Moussa Sow yaparken takımda Erten Ersu, Nabil Dirar ve Alper Potuk forma giyiyor.