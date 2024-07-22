Mertens, Immobile hakkında konuştu! 'Sadece bir Ciro var'

22 Temmuz 2024 23:18 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 23:44

Dries Mertens eski takımı Napoli, kariyeri ve Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ESKİ EVİMİ ÖZLÜYORUM"

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'un sorularına cevap veren tecrübeli oyuncu futbolu bıraktıktan sonraki planlarıyla ilgili, "Napoli'de yaşamak istiyorum. Eski evimi ve hayatımın birçok yönünü özlüyorum. Futbol benim hayatım ancak kendimi bir antrenör olarak görmüyorum." dedi.

Eski takımı Napoli'yle ilgiliyse Mertens şunları söyledi, "Conte iyi bir insan ve harika bir antrenör. Takıma doğru bir zamanda geldi."

"SÜPER LİG'İ SEÇEN HARİKA BİR FORVET"

Belçikalı forvet Dries Mertens, Beşiktaş'ın yeni golcü transferi Ciro Immobile için, "Ona Türkiye'de sadece bir Ciro olduğunu söyledim. Şaka bir yana Türkiye'ye geldiği için mutluyum. O da Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet." açıklamasında bulundu.