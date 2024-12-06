Messi'den dönüş sinyali geldi! Barcelona taraftarını heyecanlandıran açıklama

06 Aralık 2024 12:55 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:22

İspanyol basınına röportaj veren Arjantinli yıldız, yıllarca formasına giydiği Barcelona'ya dönüş sinyali verdi. Taraftarlara seslenen Messi, "Sizi çok özledim, umarım yakın zamanda tekrar görüşebiliriz." dedi.

Kariyerini ABD ligi MLS ekiplerinden Inter Miami​'de sürdüren ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi​ eski takımı Barcelona​ ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GUARDIOLA VE RONALDINHO​'YU UNUTAMAMIŞ

İspanya'nın ünlü spor gazetesi Mundo Deportivo'ya röportaj veren Messi, Barcelona günlerini yad ederken kendisini en çok etkileyen isimlerin eski teknik direktörü Pep Guardiola​ ve eski takım arkadaşı Ronaldinho olduğunu söyledi. Guardiola ile asla hayal edemeyecekleri inanılmaz başarılar yakaladıklarını belirten Messi "Ve Ronaldinho. Beni karşılama şekli, bana yardım etmesi, A takımdaki ilk anlarımda bana çok yardımcı oldu. Ayrıca Andres Iniesta'nın, Xavi'nin Inter Miami'de birlikte oynadığım Sergio Busquets, Jordi Alba ve Luis Suarez'i de söyleyebilirim. Çok özlediğimiz Tito Vilanova'yı da özel olarak anmak isterim" dedi.

"İKİNCİ OLMAKLA YETİNEMEZSİNİZ"

Barcelona'nın eski günlerindeki başarıları tekrar yakalamasını çok istediğini belirten Messi, "Umarım kulüp eski haline geri döner. Dünya çapında bir referans olmanın yanı sıra, her sezon sonuna kadar şampiyonluklar kazanmak için mücadele eden, asla vazgeçmeyen bir takım. Bir Barcelona oyuncusu olarak asla ikinci olmakla yetinemezsiniz çünkü üyeler ve taraftarlar sizden en fazlasını istiyor. Barcelona'nın yeniden La Liga'yı, Kral Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını görmeyi çok isterim" diye konuştu.

Muhabirin "Barcelona taraftarına mesajınız var mı?" sorusuna de yanıt veren Messi şu ifadeleri kullandı, "Sizi çok özledim, umarım yakın zamanda tekrar görüşebiliriz ve umarım dünyanın en iyi kulübünün bir parçası olmaktan gurur duymaya devam edersiniz."

MESSI'NİN BARCELONA KARİYERİ! KAZANMADIĞI KUPA KALMADI

Lionel Messi, Barcelona formasıyla 778 resmi maçta forma giymiş ve bu maçlarda 672 gol kaydederken 303 de asist yapmıştı. Barça formasıyla geçirdiği 14 sezon boyunca 6 kez Ballon D'or, 2 kez de FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Messi; aynı süreçte 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 3 Kıtalararası Kulüp Dünya Şampiyonluğu, 10 La Liga şampiyonluğu, 7 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, 8 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Şu an 37 yaşında olan futbolcu Katalan ekibinde toplam 35 kupa kaldırma başarısı göstererek adını futbol tarihine kazıdı.