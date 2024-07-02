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Mike Tyson'dan A Milli Takım'a destek: İmzalı eldivenini gönderdi

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı | İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:14

Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu ve boks efsanesi Mike Tyson, EURO 2024 son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi.

ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi.

MİKE TYSON'IN İMZALI ELDİVENLERİ KAPTANA VERİLDİ

Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Efsane boksörün Milli Takım'a desteği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mike Tyson'dan A Milli Takım'a destek: İmzalı eldivenini gönderdi - 1. Resim

MİLLİ FUTBOLCULARDAN MİKE TYSON'A İMZALI FORMA JESTİ

Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Mike Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ABD'li boksöre gönderdiği videolu mesajda, "Merhaba Mike, bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı sana gönderiyoruz. Biz de maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı | İhlas Haber Ajansı
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