Mike Tyson'dan A Milli Takım'a destek: İmzalı eldivenini gönderdi

02 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:14

Bizim Çocuklar çeyrek final için sahaya çıkıyor! İşte Avusturya maçı 11'imiz...

Bizim Çocuklar çeyrek final için sahaya çıkıyor! İşte Avusturya maçı 11'imiz...

ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi.

MİKE TYSON'IN İMZALI ELDİVENLERİ KAPTANA VERİLDİ

Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.

Efsane boksörün Milli Takım'a desteği sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MİLLİ FUTBOLCULARDAN MİKE TYSON'A İMZALI FORMA JESTİ

Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Mike Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ABD'li boksöre gönderdiği videolu mesajda, "Merhaba Mike, bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı sana gönderiyoruz. Biz de maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için kazanacağız." ifadelerini kullandı.