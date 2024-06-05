Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

05 Haziran 2024 13:52 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:55

EURO 2024'e hazırlanan A Milli Takım, dün akşam İtalya ile özel maçta karşılaştı. Golsüz biten maçta yaşanan sakatlık moralleri bozdu.

Yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile sahayı terk eden ve hastaneye kaldırılan milli futbolcu Ozan Kabak'ın sağlık durumu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 24 yaşındaki oyuncunun turnuva kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"SAĞ DİZ ÖN ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK"

"Dün akşam oynanan İtalya-Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."

TURNUVA ÖNCESİ 3. SAKATLIK

Ozan Kabak, EURO 2024 öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan üçüncü isim oldu. A Milli Takım'da daha önce Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.