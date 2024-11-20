Milliler A Ligi'ne yükselme şansını play-off turuna bıraktı! İşte muhtemel rakipler...

20 Kasım 2024 02:07 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 02:46

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilen ve A Ligi'ne yükselme şansını play-off turuna bırakan A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup 6. ve son hafta maçında A Milli Futbol Takımı​, Karadağ​ deplasmanına konuk oldu. Niksic Stadyumu'nda yağmur nedeniyle ağır zemin şartlarında oynanan maçta milliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takım'ın golünü 37. dakikada Kenan Yıldız​ atarak durumu ilk yarıda beraberliğe taşıdı.

Ancak ilk yarı bitmeden Karadağ skoru 2-1 yaptı. Karadağ'ın üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Krstovic, 29, 45 ve 73. dakikalarda fileleri havalandırdı.

MİLLİLER, PLAY-OFF OYNAYACAK

A Milli Takım, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 kazanmasıyla grupta 11 puanla ikinci sırada kaldı.

Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları oynayacak. A Milli Takım'ın play-off maçları ise 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

-İskoçya

-Macaristan

-Sırbistan

-Belçika