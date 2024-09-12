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MKE Ankaragücü, Nico Schulz'u transfer etti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Eylül 2024 13:20 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:21
MKE Ankaragücü, Nico Schulz&#039;u transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'u kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

MKE Ankaragücü, Nico Schulz'u transfer etti - 1. Resim

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Onuk da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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