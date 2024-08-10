Modern pentatlonda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 16:42 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:45
Modern pentatlon branşında mücadele eden milli sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar yapıldı.
7. OLARAK FİNALE YÜKSELDİ
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplam 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.
FİNAL YARIN YAPILACAK
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan milli sporcunun final mücadelesi yarın TSİ 12.00'de başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı