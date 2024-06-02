Modric 1 yıl daha Real Madrid forması giyecek!

02 Haziran 2024 20:12 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 20:50

14 yıldır Real Madrid forması giyerek kulüp tarihine adını yazan Modric, gelecek sezon da takımda kalacak.

ANCELOTTİ ONAY VERDİ

İspanyol kulübü, 38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de takımda kalmasını çok istediği Modric yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.

2012 yaz transfer döneminde Tottenham'dan takım katılan Luka Modric, Real Madrid kariyerinde toplam 26 kupa kazandı. Son Şampiyonlar Ligi zaferiyle bu alanda Marcelo ve Benzema gibi isimleri geride bırakan Modric kulüp rekorunu Nacho ile paylaşıyor.

MODRİC'İN KARNESİ

39 yaşına girecek olan Hırvat yıldız geride kalan sezonda 46 maçta görev yaptı. Bu maçların 23'üne ilk 11'de başlayan Modric, 2 gol ve 7 asistle oynadı.