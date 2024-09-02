Mohamed Salah'tan Liverpool'a ayrılık sinyali!

02 Eylül 2024 18:26 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 18:33

Premier Lig'in 3. hafta maçında Liverpool, deplasmanda ezeli rakibi olan Manchester United'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Maça damga vuran yıldız isim ise Mohamed Salah oldu. Mısırlı kanat futbolcu karşılaşmada attığı 1 gol ve yaptığı 2 asitle damga vurdu.

"KULÜPTEN KİMSE BENİMLE KONUŞMADI"

Maçın ardından SKY Sports'a konuşan Mısırlı yıldız, Liverpool'daki geleceğini dair açıklamalarda bulundu.

İyi bir yaz dönemi geçirdiğini dile getiren Salah, "Kendimle kalmak ve olumlu düşünmeye çalışmak için uzun bir zamanım oldu, çünkü bildiğiniz gibi bu benim kulüpteki son yılım. Sadece tadını çıkarmak istiyorum ve bunu düşünmek istemiyorum. Futbol oynamakta özgür olduğumu hissediyorum ve gelecek yıl neler olacağını göreceğiz. Kulüpten kimse benimle sözleşme hakkında konuşmadı, ben de 'Tamam, son sezonumu oynayacağım ve sonunda göreceğiz' dedim. Bu bana bağlı değil, kulüpten kimse benimle konuşmadı ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncunun adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyor.

LİVERPOOL KARİYERİ

Merseyside ekibinde 352 maça çıkan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 214 gol atarken yanında 90 asiste imza attı.