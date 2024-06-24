Montella ile kriz iddialarına cevap geldi: 'TFF istedi, Arda Güler paylaştı!'

24 Haziran 2024 09:35 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:02

EURO 2024'te oynanacak kritik Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı görülmüştü.

O anlar sosyal medyada gündem olmuş ve tepki çekmişti. Ardından TFF'den konuya ilişkin açıklama geldi.

"ARDA GÜLER’İN KASIĞINDAKİ AĞRI NEDENİYLE..."

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler’in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız" denildi.

ARDA GÜLER, TFF'NİN PAYLAŞIMINI RT ETTİ

Arda Güler, TFF'nin yaptığı paylaşımı kendi profilinde yayınlayarak, ortada herhangi bir kriz olmadığını doğruladı. Arda herhangi bir açıklama yapmazken sadece TFF'nin paylaşımı RT etti.

AÇIKLAMAYI PAYLAŞMASINI TFF Mİ İSTEDİ?

Arda Güler'in hiçbir yorum yapmadan sadece söz konusu açıklamayı paylaşması dikkat çekti. TFF'nin genç yıldıza söz konusu açıklamayı paylaşması için baskı yaptığı öne sürüldü.