Montella, Mourinho'yu ziyaret etti!

19 Ağustos 2024 23:24 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 23:08

A Milli Futbol Takımının İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'nin antrenmanına ziyaret gerçekleştirerek Mourinho ile bir araya geldi.

Vincenzo Montella, ziyaret kapsamında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile buluştu. Portekizli çalıştırıcı ile samimi bir sohbet gerçekleştiren İtalyan teknik adam, daha sonra Fenerbahçeli oyuncularla görüştü.

Montella'ya ziyaretinde A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da eşlik etti.

Gerçekleştirilen toplantının ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı.