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 | Suat Vilgen

Montella'dan Arda sorusuna ilginç cevap! 'O toplara girmiyorum'

Meksika'ya 1-0 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Arda'nın forma numarasıyla ilgili soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Montella'dan Arda sorusuna ilginç cevap! 'O toplara girmiyorum'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 07:27
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 07:27

Hazırlık maçında Meksika karşısında sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi kaybetmeyi hak etmediklerini vurgulayan Montella, Arda Güler'in forma numarasıyla ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti.

Montella'dan Arda sorusuna ilginç cevap! 'O toplara girmiyorum'

MONTELLA: "İLK YARIDA TAMAMEN HAKİMDİK"

Kenan Stadı’nda oynanan karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan İtalyan çalıştırıcı, “İlk yarıda tamamen oyuna hakimdık ve çok fazla şut attık. Rakibimiz sezon ortasında, biz sezon sonunda oynayan bir takımız. Bu da fiziksel farkı ortaya koydu. Buna rağmen biz rakibimizden 3 kat daha fazla şut çektik, sadece isabet oranımız düşüktü. Herkes topun arkasındayken yediğimiz hatalı bir gol, sonucu belirledi. Bu tür küçük hatalar bize deneyim kazandırıyor” dedi.

Montella'dan Arda sorusuna ilginç cevap! 'O toplara girmiyorum'

Montella, kamp döneminde 4 yeni oyuncunun A Milli Takım forması giydiğini hatırlatarak, “Geleceğe umutla bakıyoruz. Bu kamp süreci bizim için değerliydi, ancak kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Deneyimlerimizi yanımıza alarak yolumuza devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK GERİDE DEĞİLDİK"

Takımının genel performansından memnun olduğunu dile getiren Montella, “Takım ruhu sahaya yansıdı. FIFA sıralamasında göreve geldiğimde 40. sıradaydık, şimdi 27. sıraya yükseldik. Meksika 17. sırada ve bu da rakibimizin kalitesini gösteriyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama fiziksel olarak rakibimizden geride değildik. Bazı oyuncularımız 50 maçlık bir sezonu bitirip dinlenmeden sahaya çıktılar. Buna rağmen mücadele seviyemiz yüksekti” şeklinde konuştu.

Montella'dan Arda sorusuna ilginç cevap! 'O toplara girmiyorum'

ARDA GÜLER CEVABI GÜNDEM OLDU

Basın toplantısında Arda Güler’in 10 numaralı formayı giymeye devam edip etmeyeceği sorulan Montella, bu soruya verdiği yanıtla basın mensuplarını şaşırttı: “Kendi kendime sorduğum bir soru değil. Geçmişte forma numaralarıyla alakalı hatalarım oldu, o yüzden o toplara girmiyorum.”

ETİKETLER
#vincenzo montella
#arda güler
#Milli Maç
#Türkiye A Milli Takımı
#Meksika Milli Takımı
#Futbol
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