Montella'nın stada girerken kendisini tanımayan görevliye verdiği tepki gündem oldu

23 Haziran 2024 16:33 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 16:43

EURO 2024 F Grubu 2. maçında A Milli Takımımızın, Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşma öncesinde Vincenzo Montella ile kendisini tanımayan stat görevlisi arasında yaşananlar gündem oldu.

GÖREVLİ GEÇMESİNE İZİN VERMEDİ

Takım otobüsünden inen Vincenzo Montella stada girmek için ilerlediği sırada görevli İtalyan hocaya kartını sordu ve içeri girmesine izin vermedi.

MONTELLA'DAN GÖREVLİYE OLAY TEPKİ!

Görevlinin bu davranışını şaşkınlıkla karşılayan Montella, takım otobüsünden indiğini gösterdi. Görevlinin ısrarla kartı istemesi sonrası Montella, kartını çıkararak görevlinin yüzüne oldukça yakın bir mesafeden tuttu.

Montella'nın bu hareketi içinde sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar: