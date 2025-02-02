Morata'nın ardından Galatasaray'dan 2 bomba daha! Fransa'da transfer harekatı başladı

02 Şubat 2025 08:55 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 09:53

Milan'dan yıldız golcü Morata'yı renklerine bağlayan Galatasaray savunma takviyesi için yeniden kolları sıvadı. Listeder biri Fransa'dan 2 isim var!

Galatasaray, Eyüpspor'dan aldığı Ahmed Kutucu'nun ardından ara transfer döneminin ikinci takviyesini Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. İspanyol santrforun 1,5 yıllığına kiralanmasının ardından Sarı-kırmızılılar savunma takviyesine yönelirken 2 ismi gündemkine aldı.

FRANSA'DA ÇİFTE OPERASYON

Fotomaç'ın haberine göre sezon başından bu yana stoper için rotayı Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılaların ilk hedefinin Lille'in Brezilyalı yıldızı Alexandro olduğu belirtildi.

Oyuncuyu sezon başından bu yana takip eden Galatasaray'ın, Fransız ekibiyle resmi temas kurduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 25 yaşındaki Brezilyalı forvetin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE İLE DE ANILIYORDU

Galatasaray'ın, Alexandro'nun yanı sıra Kevin Danso için de Fransız ekibi Lens ile temaslarını sıklaştırdığı belirtiliyor. Fenerbahçe ile de adı anılan Danso'nun güncel piyasa değeri 25 miyon euro olarak gösteriliyor.