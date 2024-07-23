Mourinho ilk resmi maçını kazandı! Lugano 3-4 Fenerbahçe

23 Temmuz 2024 23:25 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 23:33

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu'nda İsviçre takımı Lugano ile karşı karşıya geldi.

Stockhorn Arena'da oynanan maçın 4. dakikasında El Wafi ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Şok geçiren Fenerbahçe ilk yarıya adapte olamadı ve 45. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda topu filelere Dzeko gönderdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının başında Fenerbahçe rakip kaleye çok hızlı geldi ve 46. dakikada Dzeko'nun düzgün vuruşunda top ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

64. dakikada ise Bislimi'nin golünde skor 2-2'e geldi.

Çok hızlı toparlanan Fenerbahçe, 67. dakikada tekrar Boşnak golcüsü ile öne geçti. Dzeko kendisinin ve takımının 3. golüne imza attı.

Oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu, 73. dakikada uzaktan attığı golle skoru 4-2'ye çıkardı.

90+4. dakikada attığı golle skoru belirledi. Fenerbahçe 4-3 kazandı.

MOURİNHO İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, yeni takımıyla ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

DZEKO'DAN 3 GOL

Boşnak golcü, geçen sezon kaldığı yerden gollerine devam etti. En-Nesyri'nin transferi beklenilen günlerde Dzeko, attığı 3 gol ile 'ben buradayım' dedi.

YENİ TRANSFER CENK OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transferi Cenk Tosun, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna 3 gol atan Edin Dzeko'nun yerine dahil oldu.

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde rakibi Fransa takımı Lille olacak.