Mourinho kariyerine ilişkin kararını İngiliz basınına açıkladı! 'Asla'

29 Ekim 2024 13:47 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:51

Fenerbahçe'den Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına geleceğine ilişkin konuşurken çarpıcı bir mesaj verdi.

Fenerbahçe​ UEFA Avruppa Ligi'nde İngiltere Premier Ligi devi Manchester United​ ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören temsilcimizin teknik direktörü Jose Mourinho​'nun maç sonu açıklamaları çok konuşulmuştu. Maçta hakeme yaptığı penaltı itirazı sonrası kırmızı kart görerek tribüne çıkan Portekizli hoca, bu karara ilişkin verdiği demeçte, "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek" ifadelerini kullanmıştı.

EVERTON​ İLE ADI ANILIYIORDU

İngiliz basınında ses getiren bu haber sonrası Mourinho'nun İngiltere'de alt sıralarda yer alan Everton'un kendisine olan ilgisine olumlu cevap verdebilceği yorumları yapılmıştı. Ada basını, İngiltere'de çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan Everton'ın bu ilgisinin trnansfere dönüşüp dönüşmeyeceği bizzat Mourinho'ya sordu. Sky Sports'a konuşan Mourinho, Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme ihtimaline ilişkin, "Asla gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.