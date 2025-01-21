Mourinho kulübeye hapsetmişti, piyango gibi teklif geldi! 10 milyon euro detayı

21 Ocak 2025 10:17 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:33

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euroya transfer ettiği Ceginz Ünder için İtalya’dan sürpriz bir teklif geldi. Öneri paketindeki 10 milyon euro detayı dikkat çekti.

Ocak dönemi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya'dan sürpriz bir teklif aldı. Sarı-Lacivertlilerin 2023-2024 sezonunun başında Marsilya​'dan 15 milyon euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'e İtalya'dan talip çıktı.

MOURINHO ÜSTÜNÜ ÇİZMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre, bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve Teknik Direktör Mourinho tarafından da çok fazla şans verilmeyen tecrübeli futbolcuya Torino​'nun talip olduğu belirtildi. Serie A ekibinin, Transfermarkt'taki piyasa değeri 7.5 milyon euroya kadar inen Cengiz için 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

MAAŞ YÜKÜNÜ ÜSTLENECEKLER

27 yaşındaki futbolcunun yıllık 3.7 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin teklife oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. Teklifi kabul etmesi halinde Cengiz'in maaşının sezon sonuna kadarki kısmını Torino'nun ödeyeceği haberde yer verilen bir diğer bilgi oldu.

NE GOLÜ VAR NE ASİSTİ!

Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe​ formasıyla 6 resmi maçta forma giyebildi ve bu müsabakalarda sadece 153 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu süre zarfında takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.