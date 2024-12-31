Mourinho'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "İzin bile almak istemiyorum"

31 Aralık 2024 14:17 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, kariyer planlamasına ve çalışma prensiplerine ilişkin dikkat çekici sözler sarf etti. İşte Portekizli hocanın İtalyan basınına verdiği o demeç...

Sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de şu ana dek ortaya koyduğu performansa dönem dönem eleştiri alan dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho​, gelecekteki kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Mourinho, bundan sonraki dönemde bir ulusal takımı çalıştırmak istediğini söyledi.

FENERBAHÇE​ SÖZLERİ: İZİN BİLE ALMAK İSTEMİYORUM

Corriere dello Sport'a konuşan Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak mücadele etmek istediğini belirten Mourinho "Bir ülkeyi, milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bunu futbol​ için, sporun temsil ettiği şeyler için yapmak istiyorum. Bu, gerçekten inanılmaz olurdu" ifadelerini kullandı.

Mourinho, Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle ilgili sürece de değinerek, "Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim. Futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek, hatta izin bile almak istemiyorum" dedi.

Çalışma prensiplerine ilişkin de konuşan tecrübeli çalıştırıcı kendisinde sevdiği özellikleri şöyle sıralayarak, "Alçakgönüllülük, sadakat ve eğitim kendimde gördüğüm özellikler. Şimdi birçok kişi gülecek ama bu böyle" derken "2024'ün en iyi ve en kötü anları sizin için hangisiydi?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "En iyisi kızımın düğünüydü. Harika bir andı ve onlar adına çok mutluyum. En kötüsüne gelince, Roma'dan ayrılmak."

ROMA'YI VE ANTONY TAYLOR'I UNUTAMIYOR

Son olarak Mourinho, İspanyol ekibi Sevilla'ya normal süresi 1-1 bitan maçta penaltılarda kaybettikleri Avrupa Ligi Finali sonrası yaşadıklarına da değinerek, "Budapeşte'deki finalden sonra Roma'dan ayrılmalıydım. Anthony Taylor'ın neden olduğu karmaşadan dolayı değil, Roma'dan ayrılmalıydım. Ayrılmadım ve ayrılmamak yanlış bir seçimdi" diye konuştu.

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finalinde Roma'nın Sevilla'ya kaybettiği maçın ardından sinirlerine hakim olamamış, otoparkta karşılaştığı maçın hakemi Anthony Taylor'a sert sözlerle tepki göstermişti.

Maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte hakem Anthony Taylor'ı eleştiren Portekizli teknik direktör, "Haksızlığa uğradığımızı hissederek ölü gibi dönüyoruz. İspanyol gibi görünen bir hakemin olduğu yoğun, maskülen, canlı bir maçtı. Sürekli sarı kartını kullandı. Lamela'nın ikinci sarıyı görmesi gerekirken görmemesi ve penaltıyı gole çevirmesi adaletsizliği gösteriyor" yorumunu yapmıştı.