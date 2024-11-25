Muhammed Salah'tan şok çıkış! Ayrılık sinyali verdi ve sitem etti

25 Kasım 2024 13:26 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:27

Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mısırlı futbolcu, sözleşme yenileme sürecindeki belirsizlikten duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek, ayrılık sinyali verdi. Salah’ın açıklamaları, hem Liverpool camiasında hem de futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohammed Salah, Liverpool’da geleceğine dair soruları yanıtlarken ayrılık​ sinyali verdi. Salah'ın bu çıkışı İngiliz basınında büyük yankı bulurken Liverpool​ taraftarlarını üzdü.

SİTEMKAR SÖZLER

Southampton'ı deplasmanda 3-2 yendikleri lig maçının ardından konuşan Salah net bir ifadeyle, "Muhtemelen kalmaktan çok gitmeye yakınım. Aralık ayına geliyoruz, ancak henüz kulüpten herhangi bir teklif almadım. Bu durum gerçekten düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetimine sitem olarak algılanan Salah’ın bu açıklamaları, Mısırlı yıldızın Liverpool’dan ayrılmaya hazırlandığı yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Salah’ın Liverpool ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kulüp, henüz resmi bir teklif yapmadığı için Mısırlı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Salah’ın ayrılık sinyali vermesi, İngiliz spor basınında geniş yankı bulurken Liverpool taraftarları arasında ciddi bir endişeye yol açtı. Sosyal medyada birçok taraftar, kulübün yıldız futbolcusunu elinde tutması gerektiğini vurgulayan paylaşımlar yaptı.

Liverpool yönetiminin, Salah’ın bu açık mesajından sonra nasıl bir adım atacağı ise merak konusu. Ancak kesin olan bir şey var ki; Salah’ın geleceği, önümüzdeki günlerde futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam edecek.

LIVERPOOL TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

2017 yılında Roma’dan Liverpool’a transfer olan Muhammed Salah, Kırmızılar’da sergilediği üstün performansla kulüp tarihine geçti. Liverpool formasıyla çıktığı 367 maçta tam 223 gol atan Salah, hem bireysel hem de takım başarılarıyla dikkat çekti. Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi zaferi ve birçok ödülle taçlanan kariyeri, Salah’ı Liverpool taraftarlarının gözünde bir efsane haline getirdi.