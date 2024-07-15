Müller, Alman Milli Takımı'nı bıraktı!

15 Temmuz 2024 20:11 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 20:15

Bayern Münih'in emektar forveti Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

"HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

34 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada "14 yılı aşkın sürenin ardından Alman Milli Takımı adına kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Beni destekleyen tüm taraftarlara ve yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ülkemi temsil etmekten her zaman gurur duydum. 2026 Dünya Kupası yolunda takım için bir taraftar olarak desteğimi vereceğim. "ifadelerini kullandı.

Müller, EURO 2024'te ülkesi adına mücadele ederek 2 maçta forma giydi.

Alman Milli Takımında 109 resmi maça çıkıp 39 gole imza atan Müller, ülkesinin 2014 FIFA Dünya Kupası zaferinde önemli paya sahip oldu. Müller ayrıca 2010 Dünya Kupası'nda gol kralı tacını taktı.