Muş’ta halay zamanı! Sarı-Beyazlılar üst tura çıktı

10 May 2024 20:14 - Güncelleme : 10 May 2024 20:21

TFF 3. Lig Play-off 2. Tur mücadelesinde 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Tokat Belediye Plevnespor ile 1-1 kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇ SONU HALAYLI KUTLAMA

Sarı-beyazlı ekip 90 dakikayı 1-0 geride tamamlayınca genel skor 1-1 olduğundan maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında Muşspor 1-1’lik eşitliği sağladı ve genel skorda 2-1 öne geçtiği için maçı kazandı ve üst tura çıktı. Maç sonu Muşssporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim halay çekerek, zafer kutlaması yaptı.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Serdar Soydan, Harun Reşit Güngör

1984 Muş Spor: Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel (Ebu Sıddık Çelik dk. 90+1), Mahsun Çapkan (Mehmet Aslanboğa dk. 104), İlker Avşar (Ozan Papaker dk. 63), Ahmet Abdullah Çakmak (Ömer Çetinbaş dk. 104), Mervan Yusuf Yiğit (Taha Tunç dk. 76), Furkan Gedik (Canberk Dilaver dk. 104), İlker Günay, Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım

Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir Elihoş, Yücel Yıldırım (Eren Kaya dk. 105), Muhsin Polat, M. Emir Özbilen (Ayhan Gençtürk dk. 90+1), Furkan Şan, Ozan Kılıçoğlu (Arda Karademir dk. 84), K. Enes Kıra, Burak Evren (Faikcan Engin dk. 105), Eren Kaya (Y. Durmaz dk. 34), Berk Kal, Batuhan Yılmaz (Abdulkadir Sönmez dk. 84)

Goller: Ozan Papaker (dk. 103), (1984 Muş Spor), Batuhan Yılmaz (dk. 57) (Tokat Bld Plevnespor)

Sarı kartlar: Atalay Güler, Kadir Yazıcı, Mahsun Çapkan, Ömer Çetinbaş (1984 Muş Spor), Batuhan Yılmaz, Abdulkadir Sönmez, Y. Durmaz (Tokat Bld Plevnespor)