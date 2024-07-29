Mustafa Pektemek'in yeni adresi Sakaryaspor oldu

29 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:36

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 35 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı.

MUSTAFA PEKTEMEK: "BAŞLADIĞIM YERE GERİ DÖNDÜM"

1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Pektemek, “Tekrar başladığım yere döndüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluk yolunda fayda sağlayabilirim ve bu şehirde kupa kaldırabilirim. Kendime güvenim var, faydalı olacağıma inanıyorum. Kendi şehrimde ayrıca bir motive olacağımı düşünüyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kadroda daha önce aynı takımda oynadığım oyuncular da var. Birebir tanıdığım oyuncularda var ve gerçekten önemli oyuncular. İnşallah lige iyi bir şekilde başlayıp sonunu iyi bir şekilde getirebiliriz” dedi.