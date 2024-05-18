Namağlup şampiyon! Bayer Leverkusen tarihe geçti

18 May 2024 18:28 - Güncelleme : 18 May 2024 18:35

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk etti.

Şampiyonluğunu geçtiğimiz haftalarda ilan eden Bayer Leverkusen tarihi bir başarıya imza attı.

Bayer Leverkusen'in golleri 12. dakikada Victor Boniface ve 27. dakikada Robert Andrich'ten geldi. Augsburg'un tek golü ise 62. dakikada Mert Kömür'den geldi.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON!

Bayer Leverkusen bu galibiyetle Bundesliga'da namağlup şampiyon olan tek takım olarak tarihe geçti.

Alman ekibi ayrıca tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini de 51 maça yükseltti.

XABİ ALONSO ETKİSİ!

Xabi Alonso, Leverkusen'deki üstün başarısıyla dikkat çekerken Avrupa'nın dev takımlarının da ilgisini çekmişti. Genç hoca gelecek yılda Leverkusen'in başında kalacağını açıklamıştı.