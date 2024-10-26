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Napoli, Lecce engelini tek golle geçti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 18:13 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:15
Napoli, Lecce engelini tek golle geçti!

Serie A'nın 9. haftasında Napoli, Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

Napoli​, Serie A​'nın 9. hafta maçında Lecce ile karşılaştı. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Napoli oldu.

Napoli'nin ve maçın tek golünü 73'üncü dakikada Giovanni Di Lorenzo kaydetti.

Bu sonucun ardından Napoli puanını 22'ye yükseltti. Lecce ise 5 puanda kaldı.

Kaynak: tgrthaber.com
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