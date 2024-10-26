Napoli, Lecce engelini tek golle geçti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 18:13 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:15
Serie A'nın 9. haftasında Napoli, Lecce'yi 1-0 mağlup etti.
Napoli, Serie A'nın 9. hafta maçında Lecce ile karşılaştı. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Napoli oldu.
Napoli'nin ve maçın tek golünü 73'üncü dakikada Giovanni Di Lorenzo kaydetti.
Bu sonucun ardından Napoli puanını 22'ye yükseltti. Lecce ise 5 puanda kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com