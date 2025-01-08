Napoli pazarlığa oturdu, Osimhen hamle yaptı! Galatasaray diken üstünde

08 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 13:40

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen için önemli gelişmeler yaşanıyor. Napoli, Nijeryalı yıldız için Manchester United ile masaya oturdu. Gelişmeye Osimhen cephesinden ilk tepki geldi.

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Galatasaray​'da Victor Osimhen​'in, takımda kalıp kalmayacağı gündeminin ilk sırasını işgal etmeye devam ediyor. Napoli​'nin sportif direktörü Giovanni Manna, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı golcüyle görüşmek için İstanbul’a gelmiş Galatasaray ile yapılan kiralık anlaşmasındaki devre arası çıkış opsiyonu ve gelen teklifleri değerlendirmişti.

HEM GALATASARAY HEM OSIMHEN TAVIR KOYDU AMA

Osimhen’e Manchester United başta olmak üzere birçok kulüpten teklif geldiğini ileten Manna, özellikle İngiliz devinin 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Galatasaray cephesi Osimhen'i bırakmamakta kararlı bir tavır çizerken Nijeryalı oyuncu da sezona Türkiye'de devam etmek istediğini Manna'ya ilietti.

OSIMHEN SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ

Ancak her iki cepheden gelen olumsuz cevaba rağmen Osimhen'i satmakta kararlı olan Napoli'nin Manchester ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Napoli'nin Galatasaray’a 6.5 milyon euro çıkış tazminatı da ödemeye kararlı olduğu belirtilirken, son hamle Osimhen'den geldi.

Osimhen'in mienajeri aracılığıyla kararını net bir şekilde ortaya koyarak sezonu Galatasaray’da tamamlayacağını yinelediği öğrenildi. Hem takımı hem de taraftarları çok sevdiğini belirten golcü oyuncu, transfer tekliflerini sezon sonunda değerlendireceğini İtalyan ekibine iletti.

İTALYANLAR KIZGIN

Osimhen’in bu kararı, Napoli yönetimini memnun etmezken İtalyan basını, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in durumdan oldukça rahatsız olduğunu ve transferin daha büyük bir sorun yumağına dönüşebileceğini yazdı.